Кудрин спрогнозировал сроки перестройки российской экономики

Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. Об этом 23 мая заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия».

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — сказал он.

По прогнозам специалистов Счетной палаты, 2022 год будет сложным для России с точки зрения падения ВВП. Кудрин допускает, что спад может наблюдаться и в 2023 году.

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«Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — сказал он.

По его словам, более глубокая перестройка экономики займет длительное время, так как инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять-десять лет.

Ранее, 18 мая, Минэкономразвития представило стресс-сценарий макроэкономического прогноза на 2022 год. Документ предполагает два сценария — консервативный и базовый. Указывается, что первый отличается от второго двумя предпосылками и прогнозом о более глубоком спаде российской экономики в этом году.

Согласно консервативному стресс-сценарию, в условиях «более жесткого применения санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек» ВВП России упадет на 8,8%.