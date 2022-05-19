Глава Роспотребнадзора допустила появление в РФ новых штаммов COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 19 мая, предположила, что через какое-то время в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.

«Могут, конечно», — заявила она в интервью ТАСС.

При этом она подчеркнула, что предсказать, насколько они будут заразны и смогут ли вызывать более тяжелое течение заболевания, пока невозможно.

По данным ведомства на 17 мая, 99,24% случаев COVID-19 в России приходится на штамм «Омикрон», а 0,3% — на «Дельту».

Ранее тем же днем Роспотребнадзор призвал, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжать соблюдать меры профилактики.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрированы семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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