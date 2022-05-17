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В Роспотребнадзоре призвали продолжать соблюдать меры профилактики по COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России падают, нужно продолжать соблюдать меры профилактики. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Снижение интенсивности эпидемического процесса наблюдается в течение 13 недель, однако темпы снижения заболеваемости падают», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что необходимо продолжать соблюдать профилактические меры.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость коронавирусом в 42 регионах России выше, чем в среднем по стране.

«Всего по итогам 19-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости (21,9 на 100 тыс. человек населения) зарегистрировано в 42 регионах», — сказано в сообщении.

Доля «Омикрон»-штамма среди выявляемых случаев COVID-19 в РФ составляет 99,24%, «Дельта»-штамма — 0,3%.

11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция спала, но полностью не ушла: в России более 100 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. Он подчеркнул важность вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить распространения болезни.

8 мая кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал новый всплеск коронавирусной инфекции в России в мае и июне. По его словам, новая волна заболеваемости может остаться незамеченной, так как не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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