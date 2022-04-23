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Посол РФ в Италии Разов предупредил об ухудшении двусторонних отношений
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Посол РФ в Италии Разов предупредил об ухудшении двусторонних отношений

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Посол России в Италии Сергей Разов отметил ухудшение двусторонних отношений на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Retequattro (Rete 4) в пятницу, 22 апреля.

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«Для меня это странная логика: для достижения мира вы отправляете в зону конфликта тяжелое вооружение. Я узнаю из газеты, что итальянское правительство готовит второй указ об отправке оружия киевскому режиму. Я могу только сказать итальянским властям, что с помощью этого оружия будут убиты российские гражданские лица и военные. Конечно, это только ухудшит наши двусторонние отношения. Но не все в Италии поддерживают эти меры правительства», — цитирует посла агентство Opinione.

Разов добавил, что в свете дипломатического демарша и высылки 30 российских дипломатов из Италии, глава дипмиссии РФ вынужден отметить деградацию диалога между странами.

«К сожалению, я должен с большим сожалением сказать, что состояние двусторонних отношений находится в сильной деградации и не зависит от нас. Мы очень сожалеем о высылке 30 наших дипломатов из Италии. На это в скором времени будет соответствующий ответ. Это дипломатическая практика. Но у меня вопрос: кому это выгодно?» — подчеркнул дипломат в финале разговора.

5 апреля посол РФ Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке российских дипломатов из страны. Как заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия даст соответствующий ответ на их действия.

Страны Европы в последнее время активно высылают российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Высылка российских дипломатов произошла на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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