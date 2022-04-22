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«Роскосмос» будет развивать пилотируемую космонавтику с Китаем

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«Роскосмос» планирует развивать отношения с Китайской Народной Республикой в области пилотируемой космонавтики. Об этом в пятницу, 22 апреля, сказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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«Учитывая стратегический характер партнерских отношений России и Китая, мы, несомненно, будем развивать сотрудничество с китайскими партнерами в области пилотируемой космонавтики», — подчеркнули в компании.

Там также отметили важность стабильного нахождения космонавтов на низкой околоземной орбите.

18 апреля «Роскосмос» обратил внимание на то, что Китай наделен существенным потенциалом в области пилотируемой космонавтики.

«Сотрудничество с китайской стороной по данному направлению организовано в рамках Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики», — заявила государственная корпорация.

17 апреля российский космонавт Михаил Корниенко рассказал «Известиям», что работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы. Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт, прежде всего, для космических агентств, которые сумели наладить работу.

26 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.

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