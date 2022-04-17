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Корниенко выступил за работу космонавтов на китайской станции

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Работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы. Об этом в воскресенье, 17 апреля, «Известиям» заявил российский космонавт Михаил Корниенко.

«Перспективу я вижу в плане освоения Луны. Наверное, это будет проще, дешевле, быстрее для обеих стран», — сказал он.

Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.

Отмечается, что Китай и Россия могли бы создать совместную орбитальную станцию.

Ранее, 26 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.

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