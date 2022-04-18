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Россия будет развивать сотрудничество с КНР в сфере пилотируемой космонавтики

«Роскосмос»: Россия будет развивать сотрудничество с китайскими партнерами в области пилотируемой космонавтики
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«Роскосмос» намерен развивать сотрудничество с партнерами из Китая в области пилотируемой космонавтики, сообщили в понедельник, 18 апреля, «Известиям» в корпорации.

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Как отметили в «Роскосмосе», Китай обладает большим потенциалом в области пилотируемой космонавтики.

«Сотрудничество с китайской стороной по данному направлению организовано в рамках Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики. Учитывая стратегический характер партнерских отношений России и Китая, мы, несомненно, будем развивать сотрудничество с китайскими партнерами в области пилотируемой космонавтики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что обеспечение постоянного присутствия российских космонавтов на низкой околоземной орбите является важным аспектом для отечественной космонавтики, поэтому в «Роскосмосе» уделяют особое внимание вопросу дальнейшей работы на орбите «как своими собственными силами, так и в возможной международной кооперации с нашими китайскими партнерами».

Днем ранее российский космонавт Михаил Корниенко заявил «Известиям», что работа космонавтов на китайской станции могла бы принести немало пользы. Космонавт подчеркнул, что весь опыт МКС говорит об успешности подобных совместных проектов. По его словам, это большой опыт прежде всего для космических агентств, которые сумели наладить работу.

Ранее, 26 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.

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