Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Уточняется, что такие меры являются ответом на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля с.г. Послу вручена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила 7 апреля. В МИД страны указали, что сотрудник посольства РФ и трое дипломатов из консульства в Зальцбурге совершили действия, несовместимые с их статусом.

Также 19 апреля МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов. Кроме того, ведомство вручило ноту послу Бельгии Марку Михильсену об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая.

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.