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Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии

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Россия объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба МИД РФ.

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Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Уточняется, что такие меры являются ответом на объявление Веной четырех сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля с.г. Послу вручена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила 7 апреля. В МИД страны указали, что сотрудник посольства РФ и трое дипломатов из консульства в Зальцбурге совершили действия, несовместимые с их статусом.

Также 19 апреля МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов. Кроме того, ведомство вручило ноту послу Бельгии Марку Михильсену об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая.

Страны Европы за последнее время выслали десятки российских дипломатов. О высылке российских парламентариев с конца марта объявили такие государства, как Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.

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