Появились кадры уничтожения командира 36-й бригады ВСУ Баранюка

«Известия» публикуют видео ликвидации командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка в Мариуполе.

За Баранюком российские военные следили на протяжении долгого времени, после чего по месту его дислокации был нанесен удар высокоточным оружием. Рядом с его телом были обнаружены его личные вещи и оружие.

Подробности этой спецоперации пока не раскрываются.

Ранее в этот день в народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в Мариуполе при попытке прорыва был ликвидирован командир 36-й украинской бригады морской пехоты Владимир Баранюк.

Также в воскресенье корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о боях на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы несколько тысяч военных ВСУ и националистов.

Минобороны РФ призвало военных сложить оружие и сохранить свои жизни. При этом отмечалось, что националисты получили из Киева приказ не допустить новой массовой сдачи в плен военнослужащих и расстреливать желающих сложить оружие.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал положение ВСУ в городе, заявив, что военным надо самим решать, что делать в Мариуполе.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиями» указал, что, по сути, Зеленский такими словами снимает с себя ответственность и полномочия верховного главнокомандующего, который должен отдать четкий приказ, а не перекладывать решение на плечи подчиненных. Сенатор уверен, что так не поступают ни настоящие мужчины, ни главнокомандующие, а то, что произошло, — позор для Украины.

В настоящее время крупная группировка ВСУ и украинских националистов блокирована на «Азовстали». Благодаря успешным действиям российских военных в Киевской и Черниговской областях удалось не допустить усиление украинской военной группировки в Мариуполе и других городах, где продолжаются бои за освобождение Донбасса.

Кроме того, удалось уничтожить военную инфраструктуру Украины и лишить Киев возможности снабжать вооружением и техникой ВСУ и националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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