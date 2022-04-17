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Корреспондент «Известий» рассказал о боях на «Азовстали»

ВСУ в Мариуполе отказались сдаваться, продолжаются бои
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о боях на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы несколько тысяч военных ВСУ и националистов.

На опубликованных кадрах съемочная группа попытались подойти поближе к заводу и стала свидетелем ожесточенных боев. Журналисты ушли в укрытие.

«Ожесточенное сопротивление оказывают украинские силовики. За гостиницей – уже завод «Азовсталь», — рассказал корреспондент.

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Официально отказ сложить оружие оставшимися националистами и бойцами ВСУ в Мариуполе подтвердил украинский премьер Денис Шмыгаль. 17 апреля в интервью ABC политик заверил, что военные не будут капитулировать и контроль над частью города якобы сохраняется.

По факту же, как отмечали ранее в воскресенье в Минобороны РФ, украинские формирования блокированы на заводе и находятся в безвыходном положении. Ведомство призвало военных сложить оружие и сохранить свои жизни. При этом отмечалось, что националисты получили из Киева приказ не допустить новой массовой сдачи в плен военнослужащих и желающих сложить оружие расстреливать.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал положение ВСУ в городе, заявив, что военным надо самим решать, что делать в Мариуполе.

«Вам надо спросить наших военных там, что они собираются сделать, — им никто ничего не запрещал», — указал он.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиями» указал, что, по сути, Зеленский такими словами снимает с себя ответственность и полномочия верховного главнокомандующего, который должен отдать четкий приказ, а не перекладывать решение на плечи подчиненных. Сенатор уверен, что так не поступают ни настоящие мужчины, ни главнокомандующие, а то, что произошло, — позор для Украины.

В настоящее время крупная группировка ВСУ и украинских националистов блокирована на «Азовстали». Благодаря успешным действиям российских военных в Киевской и Черниговской областях удалось не допустить усиление украинской военной группировки в Мариуполе и других городах, где продолжаются бои за освобождение Донбасса.

Кроме того, удалось уничтожить военную инфраструктуру Украины и лишить Киев возможности снабжать вооружением и техникой ВСУ и националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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