Отказ Зеленского помогать ВСУ под Мариуполем сочли сложением полномочий

Отказ президента Украины Владимира Зеленского нести ответственность за окруженных в Мариуполе военных означает снятие полномочий главнокомандующего армией. Об этом 17 апреля заявил российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиями».

Зеленский ранее прокомментировал положение ВСУ в городе, заявив, что военным надо самим решать, что делать в Мариуполе.

«Вам надо спросить наших военных там, что они собираются сделать, — им никто ничего не запрещал», — указал он.

При этом, по данным Минобороны РФ, Киев отдал приказ о расстреле военных, которые хотят сдаться в плен в Мариуполе.

«Вот он, верховный главнокомандующий: говорит людям, которые принимали присягу: «Вы там что хотите, то и делайте». И в это же время любой нормальный человек, даже не будучи военным, понимает, что они же там не в санатории, они там в ситуации, в которую их загнал сам Зеленский. То есть он снимает с себя ответственность. Это равносильно тому, что человек уходит в отставку, потому что, если верховный главнокомандующий отказывается управлять войсками, он де-факто слагает с себя полномочия», — пояснил Климов.

Член Совфеда акцентировал внимание на том, что армия имеет вертикаль, которая основана на приказах. Он отметил, что главнокомандующий армии должен был отдать соответствующие приказы, понятные и четкие, «которые не имеют двухзначных и трехзначных толкований».

Заявления же Зеленского выглядят, по мнению Климова, как попытка перебросить ответственность на кого-то другого. Сенатор уверен, что так не поступают ни настоящие мужчины, ни главнокомандующие, а то, что произошло, — позор для Украины.

Уточняется, что предложение российских военных ВСУ в Мариуполе сложить оружие — гуманно, так как это позволит избежать жертв. Однако наемники будут преданы суду, как ранее сегодня сообщило Минобороны РФ.

На данный момент в окружении в Мариуполе находится около 400 иностранных наемников, большинство из них — граждане европейских стран, присутствуют и граждане Канады. В МО РФ указали, что иностранные наемники согласно Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов»: они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому их ждут уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

Также 17 апреля руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Однако представители украинских властей в категоричной форме запрещают сдаваться и угрожают последующими расстрелами.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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