В ДНР сообщили о ликвидации в Мариуполе командира 36-й бригады ВСУ Баранюка

В Мариуполе при попытке прорыва ликвидирован командир 36-й украинской бригады морской пехоты Владимир Баранюк, сообщили 17 апреля в народной милиции Донецкой Народной Республики.

Владимир Баранюк найден убитым в Мариуполе, рядом с телом обнаружены личные вещи и оружие офицера, рассказал заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В ночь на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен», — цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

В результате боя уничтожено до 50 военнослужащих из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен, добавил он.

Накануне Минобороны РФ предложило заблокированным на мариупольском заводе «Азовсталь» националистам и бойцам ВСУ сложить оружие. При этом ведомство указало, что националисты получили приказ расстреливать всех пожелавших сдаться.

Днем 17 апреля стало известно, что ВСУ и нацформирования продолжили вести обстрелы. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что съемочная группа попытались подойти поближе к заводу и стала свидетелем ожесточенных боев.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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