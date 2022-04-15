Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта
Мир
В Израиле сообщили об аресте 18 подозреваемых в терроризме
Мир
Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Происшествия
Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Общество
Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа
Мир
Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ
Наука
Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент
Сюжет:

Гинцбург назвал сроки третьей фазы исследований назальной вакцины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострегистрационные исследования назальной вакцины от коронавируса планируется начать через пару недель. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вдохнуть и дышать: как проходят испытания назальной вакцины от COVID-19
В клинических исследованиях принимают участие добровольцы «Известий»

«Назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — сказал он ТАСС.

Гинцбург отметил, что такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот.

Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». Днем ранее он заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022