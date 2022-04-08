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Гинцбург сообщил о выходе назальной вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот
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Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот, о чем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в пятницу, 8 апреля.

Вдохнуть и дышать: как проходят испытания назальной вакцины от COVID-19
В клинических исследованиях принимают участие добровольцы «Известий»

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», — заявил он «РИА Новости».

Минздрав России 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В этот же день появилась инструкция по применению препарата. Назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует вводить в один носовой ход на вдохе.

20 марта Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». Днем ранее он заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». 600 добровольцев разделили на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделали внутримышечную инъекцию и провели впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея была исследуемая вакцина, а в виде инъекции использовали плацебо, а в другой группе — наоборот.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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