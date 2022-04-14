Прямой эфир
Политика
Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продали с аукциона за $500 тыс.
Мир
В отделении морпехов ВСУ рассказали об отсутствии помощи от командования
Экономика
В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта
Мир
В Белоруссии заявили о риске провокации со стороны Украины
Экономика
В Минпромторге заявили о поддержке производителей контейнеров в России
Общество
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в 2022 году
Мир
В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие
Экономика
В Минпромторге анонсировали появление полностью импортозамещенного SSJ-100
Общество
Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году
Мир
Российская авиация поразила 48 военных объектов Украины за сутки

Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в четверг, 14 апреля, журналистам, какие шаги могут последовать со стороны России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс
Страны совместно обсудят риски этого решения

«Давайте вспомним, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ», — ответил Песков.

Накануне Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщила, что Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Финский политолог Йохан Бекман заявил 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022