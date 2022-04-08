Прямой эфир
Мир
Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Экономика
Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»
Общество
ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Мир
США расширили санкции в отношении России
Мир
Эксперт назвал Мариуполь решающим пунктом в переговорном процессе
Мир
Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины
Мир
Turkish Airlines временно ограничила полеты на юг России и на Украину
Мир
Швейцария объяснила отказ высылать из страны российских дипломатов
Мир
Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО
Мир
Псаки назвала объемы поставок оружия Украине по отношению к вооружению РФ
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. Об этом 8 апреля заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Нет вообще ни одного официального документа о том, что Финляндия намерена подать заявление на членство в Североатлантический альянс. То есть это нигде не зафиксировано. Конечно, есть такое мнение среди лоббистов военного блока НАТО в Финляндии о том, что наша страна должна в ближайшем будущем подать заявление, чтобы стать его членом. К этому стремятся лоббисты альянса и русофобы», – объяснил политолог.

«Одно дело опрос, другое — реальные шаги во внешней политике»
Глава МИД Финляндии Пекко Хаависто — о перспективах вступления в НАТО и влиянии санкций на торговлю с Россией

Среди этих лиц в основном находятся определенные деятели, пропагандисты и финские СМИ, поведал Бекман.

Лоббисты НАТО также сделали публикацию в СМИ нескольких опросов о якобы высокой популярности блока, которые президент Финляндии Саули Нийнисте назвал «отражающими действительность». Однако, все они являются фейкамми и не имеют юридической силы, заключил политолог.

7 апреля финская газета Ihtalehti рассказала, что Финляндия якобы приняла решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс через процедуру дополнительной регистрации. Сообщалось, что для этого якобы создана отдельная рабочая группа лидеров политических партий Финляндии, которая должна показать руководству страны поддержку финскими партиями и членами парламента решения вступить в блок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022