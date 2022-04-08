Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО

Официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. Об этом 8 апреля заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Нет вообще ни одного официального документа о том, что Финляндия намерена подать заявление на членство в Североатлантический альянс. То есть это нигде не зафиксировано. Конечно, есть такое мнение среди лоббистов военного блока НАТО в Финляндии о том, что наша страна должна в ближайшем будущем подать заявление, чтобы стать его членом. К этому стремятся лоббисты альянса и русофобы», – объяснил политолог.

Среди этих лиц в основном находятся определенные деятели, пропагандисты и финские СМИ, поведал Бекман.

Лоббисты НАТО также сделали публикацию в СМИ нескольких опросов о якобы высокой популярности блока, которые президент Финляндии Саули Нийнисте назвал «отражающими действительность». Однако, все они являются фейкамми и не имеют юридической силы, заключил политолог.

7 апреля финская газета Ihtalehti рассказала, что Финляндия якобы приняла решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс через процедуру дополнительной регистрации. Сообщалось, что для этого якобы создана отдельная рабочая группа лидеров политических партий Финляндии, которая должна показать руководству страны поддержку финскими партиями и членами парламента решения вступить в блок.