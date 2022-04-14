В Китае назвали слова Байдена о геноциде попыткой отвлечь внимание

Президент США Джо Байден, легко и непринужденно обвиняя Россию в якобы «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг, отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов, а также сделать из РФ козла отпущения. Об этом в среду, 13 апреля, пишет китайская газета Global Times.

Отмечается, что «на сцену снова вышла риторика «геноцида». В газете подчеркнули, что американский лидер обратился к России как к удобному козлу отпущения, когда не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы США.

В издании считают, что Байден хочет таким образом отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике, а также сохранить свой рейтинг одобрения и политическую карьеру.

Также авторы статьи предположили, что, обвиняя Россию в совершении «геноцида», президент США может обострить конфронтацию с РФ, усилить напряженность на Украине, а затем доказать, что он возглавляет страну в условиях тяжелого кризиса.

Как заявил профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, используя эту тактику, Байден хочет получить больше голосов на предстоящих промежуточных выборах.

«Взгляните на травму, которую США нанесли миру после Второй мировой войны, вред не менее разрушительный, чем совершение геноцида», — сказал он.

Кроме того, авторы статьи указали, что США «чрезмерно разбавили» значение этого слова. Так, профессор Фуданьского университета Шэнь И подчеркнул, что «геноцид» стал инструментом Соединенных Штатов для достижения политических целей.

Ранее в этот день заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса геноцидом.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине.

Накануне в Айове Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид». Имени российского президента американский лидер не упомянул.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

До этого, 4 апреля, парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму. Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей Донецкой и Луганской народных республик, подавляющее большинство которых являются русскими. В ЛДПР также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Так, после переговоров с немецким лидером в Кремле 15 февраля Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Однако Шольц считает, что не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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