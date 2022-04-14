В США допустили признание спецоперации России геноцидом

США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса геноцидом. Об этом в среду, 13 апреля, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

«Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент [США Джо] Байден. Потому что то, что происходит на земле — это не случайность», — сказала она в эфире телеканала CNN.

Также в ответ на вопрос, почему санкции США не оказывают сдерживающего воздействия на российское руководство, она указала, что президент России Владимир Путин «не заботится о своем народе и своей стране».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине.

Накануне в Айове Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид». Имени российского президента американский лидер не упомянул.

8 апреля российской посол в США Анатолий Антонов заявил, что специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса была вызвана нежеланием Киева прекратить геноцид русских.

До этого, 4 апреля, парламентарии от партии ЛДПР предложили на законодательном уровне признать факт совершения властями Украины с 2014 года геноцида русского населения. Соответствующий проект внесен в Госдуму. Авторы документа в подтверждение своих слов привели указ от 14 апреля 2014 года, подписанный экс-спикером Верховной рады Украины и исполнявшим на тот момент обязанности президента страны Александром Турчиновым. В нем на нормативно-правовом уровне был закреплен «курс на физическое уничтожение» жителей Донецкой и Луганской народных республик, подавляющее большинство которых являются русскими. В ЛДПР также напомнили, что геноцид русского населения не ограничивался ДНР и ЛНР, что подтверждается событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Так, после переговоров с немецким лидером в Кремле 15 февраля Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. Однако Шольц считает, что не стоит воспринимать слова российского президента буквально, так как это будет «не очень оптимистично для будущего».

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что отношение украинских властей к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является геноцидом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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