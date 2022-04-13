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В Кремле сочли неприемлемыми слова Байдена о «геноциде» на Украине

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В Кремле категорически не согласны с заявлениями американского лидера Джо Байдена, обвинившего Россию в «геноциде» на Украине. Об этом 13 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, попытки извращения ситуации неприемлемы.

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«Тем более это вряд ли приемлемо для президента США, страны, которая совершила определенные деяния в течение новой и новейшей истории», — подчеркнул он.

Накануне в Айове Байден заявил, что расценивает действия России в отношении Украины как «геноцид». Имени российского президента американский лидер не упомянул.

13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть действия России на Украине проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами. По его словам, россияне и украинцы являются братскими народами, поэтому с высказываниями о геноциде стоит быть осторожнее.

Накануне французский лидер указал, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее среди западных стран. Комментируя недавние потрясения в мире, он отметил глобальные перемены во взаимодействии государств, на фоне которых привычный подход к решению вопросов теряет свою актуальность.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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