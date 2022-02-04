«Болеет один, а изменения будут касаться всех»

Онкологический диагноз, как правило, становится шоком и для самого пациента, и для его близких. Заболевание, на лечение которого может уйти длительное время, меняет жизнь всей семьи на месяцы и годы. Ко Всемирному дню борьбы с онкологией, который отмечается 4 февраля, «Известия» поговорили с психологами и представителями благотворительного сектора о том, как заболевание влияет на эмоциональное состояние не только самого пациента, но и его родных, как правильно помогать в этой ситуации и как разговаривать с ребенком, если заболел он.

Рак, под которым понимается огромное количество онкозаболеваний, по-прежнему остается одной из ведущих причин смертности в мире . По данным ВОЗ, в 2020 году им болело около 19 млн человек в мире, умерли в результате заболевания — около 10 млн человек.

В России, по данным Минздрава на 2018 год, опубликованным в 2020-м, было выявлено около 640 тыс. случаев онкозаболеваний. Всего в стране было зарегистрировано около 3,7 млн человек с такими диагнозами. При этом, подчеркивают в ВОЗ, большинство видов рака успешно поддается лечению в случае, если они были обнаружены на ранней стадии (например, благодаря специализированным скринингам) .

Как поддержать близкого, у которого нашли рак

Несмотря на возможность успешного излечения, онкодиагноз практически всегда становится шоком как для пациента, так и для его близких, обращают внимание специалисты.

— У человека исчезает «иллюзия бессмертности», возникает реальная угроза жизни, происходит разрушение привычной картины мира, которая содержит представления и убеждения о себе и окружающем мире как безопасном для него. Появляется ощущение утраты контроля над ситуацией, болезнью, лечением и жизнью в целом, неопределенности будущего, — перечисляет ведущий психолог службы поддержки «Ясное утро» Татьяна Субычева.

«Ясное утро» предоставляет онкобольным и их близким психологическую и юридическую помощь. У службы есть горячая линия психологической поддержки, которая работает круглосуточно.

Болеет один Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Человеку в этой ситуации важно чувствовать и понимать, что он не остается один на один с болезнью, что он имеет право выражать собственные переживания, эмоции и чувства — даже негативные — и его за это не осудят, обращает внимание Татьяна Субычева. Поэтому доверие и поддержка близких могут быть колоссальным ресурсом для онкопациентов как на этапе лечения, так и после выздоровления .

И онкопациенты, и их родственники после новостей о диагнозе так или иначе проходят так называемые пять стадий — от отрицания, через гнев, торг и депрессию к принятию . Однако справляться с ситуацией болезни люди могут по-разному, объясняет психолог службы «Ясное утро» Оксана Десятых.

— Кто-то живет надеждой — они строят планы, думают о том, как излечатся и чем займутся. Не стоит переубеждать пациента, даже если есть негативный прогноз или лечение не дает ожидаемых результатов, — обращает внимание она.

Другие, напротив, фокусируются на теме смерти, часто говорят о том, что это конец . Если при этом человек продолжает лечение и выполняет все предписания врача, родственникам не стоит бороться с такими рассуждениями . Страх смерти — вполне естественен для онкопациентов, и, учитывая специфику заболевания, в некоторых случаях он может иметь под собой определенные основания.

— Поэтому самое важное — это быть рядом, быть готовым выслушать, дать возможность человеку поплакать , погоревать, когда это необходимо. Бережно сопровождать его в этом процессе . Говорить о том, что «я здесь», «я с тобой» — это уже очень большая поддержка, — напоминает психолог.

Поскольку ситуации, как и прогнозы на излечение больного, бывают разными, слишком убеждать его в том, что всё обязательно будет хорошо, не стоит . Особенно если заболевание обнаружили на поздней стадии или лечение идет не так хорошо, как ожидалось. Лучше опираться на ту реальность, которая есть сейчас, не давать каких-то обещаний, рекомендует собеседница издания, но заверить человека в том, что что бы с ним ни происходило дальше, близкие будут вместе с ним.

Болеет один Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Если родственники чувствуют, что не готовы выдержать рассуждения близкого о возможной смерти, чтобы выговориться, ему может понадобиться помощь психолога. В том числе поговорить об этом с онкопациентами готовы на горячей линии Службы поддержки .

Ощущение утраты контроля над собственной жизнью — еще одна особенность онкозаболеваний . С этим сталкивается большинство онкопациентов. Особое значение в этой ситуации приобретают привычные действия или простые ритуалы из привычной жизни , которые остаются доступны человеку: уход за собой, решение бытовых, рабочих и семейных задач. Поэтому не стоит пытаться полностью исключить больного из всех процессов, даже из желания проявить заботу, советуют специалисты.

— Иногда родные начинают ограничивать пациента в еде, в его желаниях, перемещениях, посещении мероприятий. Это делается из любви и заботы, но лучше опираться на объективные медицинские показания. Если прямых запретов лечащего врача нет, то стоит позволить человеку сохранять связь с той жизнью, к которой он привык , — отмечает Оксана Десятых. — Простые радости могут улучшать настроение пациента и помогать легче справляться с ситуацией болезни,

Поможет также сохранение привычных семейных ритуалов (например, праздников или совместных обедов по определенным дням), даже если для этого придется внести какие-то коррективы, учитывая состояние больного.

Как разговаривать с детьми

В случае если онкологическое или гематологическое заболевание обнаруживают у ребенка или подростка , с детьми часто никто не говорит о том, что происходит. Нередко детей или подростков взрослые и вовсе обманывают , говорит психолог фонда «Подари жизнь», медицинский психолог НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Наталья Клипинина.

Причиной может стать как попытка со стороны близких, врачей защитить ребенка, так и просто недостаток опыта, непонимание, как говорить о заболевании, не напугав ребенка сложными и непонятными терминами .

Болеет один Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом и у детей, и у взрослых на начальных стадиях рак, как правило, протекает бессимптомно и не доставляет никакого физического дискомфорта. В отличие от лечения, которое как раз часто может быть довольно агрессивным с самого начала.

И если родители и врачи предпочитают ничего не объяснять, ребенок оказывается в ситуации, когда он не понимает, что с ним происходит и почему он должен проходить через неприятные и часто болезненные процедуры, соблюдать диету и терпеть другие ограничения и лишения.

Однако возможности взрослых скрывать информацию достаточно ограничены, говорит психолог. Подростки и дети более младшего возраста нередко сами догадываются о своей болезни . Но если официально от них эту информацию скрывают, они лишаются возможности открыто обсудить со взрослыми всё, что их может беспокоить, и получить эмоциональную поддержку .

Чтобы дети сами стали партнерами, активными участниками лечения, им обязательно нужно рассказывать, что они чем-то больны и ситуация серьезная , подчеркивает собеседница издания. Однако делать это необходимо в бережной, дружественной для ребенка или подростка форме, доступной для их возраста и отражающей их потребности или предпочтения .

Для этого можно воспользоваться, например, специальными пособиями, которые можно найти в том числе в больницах, на сайтах учреждений, фондов, родительских и пациентских организаций .

Болеет один Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Ребенку можно объяснить, что есть злые клетки, которые плохо себя ведут, быстро размножаются и не соблюдают правила общежития, сдавливают другие органы, и от этого можно сделать мостик к тому, что их капельницы, таблетки, уколы, пункции с лекарством содержат вещества с супергероями, агентами, которые борются с этими злыми клетками, — приводит пример эксперт. — Тогда дети лучше понимают, что происходит и мы видим меньше сопротивления, больше помощи и больше терпения.

Чем лучше помочь

В окружении пациента почти всегда есть «основной ухаживающий» — человек, который уделяет этому больше всего времени. Однако, как правило, в процессе лечения всё равно потребуются усилия всей семьи , рассказывает онкопсихолог, эксперт фонда «Дальше» Евгения Ананьева.

С точки зрения психологии онкозаболевания неизбежно влияют не только на самого пациента, но и на всю его семью , предупреждает собеседница издания: «Невозможно сказать, что один член семьи болен, а больше никому не надо приспосабливаться или что-то менять. Болеет один, а изменения в жизни будут касаться всех».

После получения диагноза семья должна самостоятельно распределить обязанности, чтобы решить, кто будет ходить вместе с онкопациентом на приемы, а кто — покупать лекарства или оформлять документы.

Роль сопровождающего может исполнять и родственник, и близкий друг, однако очень важно, чтобы этот человек был максимально стрессоустойчивым .

Чаще всего такого человека выбирают исключительно по принципу наличия свободного времени. В результате сопровождать пациента отправляется родственник, не менее, а то и более взволнованный. В итоге «неизвестно, кто больше испугался», говорит Евгения Ананьева.

Болеет один Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Из-за стресса самому пациенту часто бывает сложно фокусировать внимание, особенно когда он находится в медучреждении. Он может разволноваться во время разговора, забыть сказанное, только выйдя из кабинета, или не суметь правильно восстановить слова врача в домашних условиях .

— С ним должен быть человек, у которого остается холодный разум. Который сможет не просто слушать, а слышать рекомендации врачей, — перечисляет Евгения Ананьева. — Неважно, как говорит врач: хамит или, наоборот, говорит что-то позитивное. Сопровождающий должен выслушать всё с холодной головой, запомнить и позднее дома помочь пациенту восстановить в памяти всю информацию.

Специалисты, которые работают в федеральных онкоцентрах часто наблюдают, как родственников находящихся там детей — чаще всего мам — буквально атакуют друзья или близкие , которые хотят выразить сочувствие, поделиться собственными тревогами или узнать новости о ходе лечения , рассказывает Наталья Клипинина.

—У мамы на это, к сожалению, не всегда есть временные и психологические ресурсы. Мы рекомендуем завести общий чат для всех близких и, может быть, не маме, а кому-то из родственников делегировать функцию информирования всех о том, что происходит, и о помощи, которая нужна , — говорит она.

Иногда полезными могут оказаться просто идеи о том, как отвлечь ребенка и чем его занять, а временами — решение вопросов, связанных с бытовыми проблемами или поиском дополнительных ресурсов .

В любом случае в основе должны лежать не только эмоции, но и практическая помощь, подчеркивает психолог . Удобный для всех вариант можно найти практически всегда — например, бабушку, которая очень волнуется, но не может приехать подменить маму в онкоцентре, можно попросить побыть видеоняней и в удобное ей время дистанционно читать детям сказки или рассказывать истории, чтобы мама могла отойти перекусить, принять душ или сделать какие-то дела.

Болеет один Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

А кого-то из родственников или друзей можно попросить взять на себя заботу о детях, которые остались дома. Например, отвести их на занятия или помочь с уроками, поскольку второму родителю, оставшемуся на время лечения со здоровыми детьми, приходится больше работать и справляться с бытом в одиночку .

— Вопросов, требующих решения, может быть очень много. Мы знаем, что все мы одинаково не умеем как оказывать помощь, так и ее запрашивать, так что это взаимный процесс обучения, который проходит семья и ее окружение, — говорит Клипинина.

И нужна ли помощь родственникам

Чаще всего родственники совмещают заботу о близком с решением других, более привычных задач — они продолжают работать, коммуницировать с коллегами, пытаются поддерживать какую-то социальную жизнь. Многие при этом стараются не упоминать о том, что произошло в семье.

Необходимость постоянно переключаться между разными ролями усиливает психологическое давление на них. Кроме того, с ама по себе забота будет отнимать очень много сил — как физических, так и эмоциональных .

Лечение от рака может занять много месяцев, а иногда и лет. Это «забег на длинную дистанцию», напоминает Евгения Ананьева, и силы необходимо рассчитывать соответственно .

— Нужно изначально настраиваться на то, что это будет долго, это будет сложно и физически, и эмоционально. Поэтому нужно продумать, как ты, ухаживающий, будешь отдыхать. Это не вариант, когда ты решаешь — я все силы брошу вот сюда. Их может просто не хватить, — обращает внимание эксперт.

Болеет один Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В первую очередь это касается человека, который берет на себя основную работу по уходу за пациентом. Для того чтобы он мог отдохнуть или отвлечься, ему в любом случае потребуются дублеры.

— Отдыхать не стыдно, даже если ты отдыхаешь по полной программе — поехал в другой город, на курорт, пошел в театр, — напоминает Евгения Ананьева. — Обычная реакция на это: «Неприлично». Но если вас это вдохновляет, если вы так можете восстановить силы — это прилично, это тоже ваша забота о близком .

В некоторых случаях близким тоже может потребоваться помощь профессионального психолога . Однако если для квалифицированной помощи самому пациенту необходимо искать онкопсихолога, то родственникам часто может помочь и обычный специалист.

— Если человеку нужно просто разобраться в ситуации, проговорить свои тревоги, часто это можно сделать за одну или пару сессий, — говорит она.

Где искать поддержку

Острое чувство страха или тревоги, которое мешает человеку сосредоточиться на главном и настроиться на дальнейшее лечение , во многом основано на недостатке информации , говорит президент фонда «Дальше» Оксана Молдованова.

— Несмотря на то обилие информации, которое, как нам кажется, есть на просторах интернета, в пространстве больницы человек оказывается в полном информационном вакууме, — уверена она. — Потому что, по сути, система маршрутизации и предоставления подробной и достоверной информации о заболевании при постановке диагноза у нас практически отсутствует.

Пока, по ее словам, система информирования пациентов действует лишь в единичных медучреждениях . В то же время, обращает внимание она, ссылаясь на опыт подопечных фонда, пациенту важно понимать, что будет дальше происходить с ним .

Болеет один Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Это значит, что человек должен точно понимать собственный диагноз, прогноз, а также план лечения и причины, по которым было выбрано именно оно .

Это позволит человеку не только при необходимости получить второе мнение у другого специалиста, но и лучше подготовиться к возможным побочным эффектам.

Доминировавшая ранее патерналистская модель, при которой врач может общаться с пациентом в одностороннем порядке, ничего не объясняя, больше не работает , уверена она: «Потому что приходит новое поколение тридцати- и сорокалетних пациентов, которые хотят понимать, что с ними происходит, и готовы брать ответственность за свою жизнь».

То же самое относится и к службе психологической поддержки, функционирующей внутри онкодиспансеров. Пока такие специалисты есть лишь в федеральных центрах и в отдельных региональных онкодиспансерах. Однако это капля в море, учитывая, что, по статистике, психологическая поддержка нужна 80% онкопациентов, напоминает собеседница издания.

Пациентам с онкологическими заболеваниями важна помощь именно специализированных, медицинских психологов , объясняет Наталья Клипинина. Такие специалисты не только знают, как поддержать человека в кризисной ситуации, но и разбираются в том, как устроен процесс лечения , ход которого может оказывать существенное влияние на состояние человека.

— Кроме того, в случае с детскими онкозаболеваниями, если психолог интегрирован в команду лечащих ребенка специалистов, он сможет давать рекомендации не только членам семьи, но и самой команде — например, сказать, что ребенку нужно дополнительное информирование о заболевании, лечении — за что ответственен врач. Внешний специалист этого не сделает, так как он не интегрирован в мультидисциплинарную команду специалистов, — говорит она.

Болеет один Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пока эта система только начинает развиваться, но если пациент чувствует, что ему нужна психологическая помощь, для начала можно обратиться и в собственный онкодиспансер.

— Онкопсихологи есть не везде, но ситуация меняется, и спросить всё равно стоит — вдруг вам повезет, — говорит Оксана Молдованова.

Взрослые, которым нужно «второе мнение» или дополнительная помощь — психологическая, юридическая или практическая, связанная с их лечением, — могут также обратиться в некоммерческие организации, которые специализируются на помощи онкобольным. Такие как служба поддержки «Ясное утро» или фонд «Дальше», который работает с женщинами, у которых диагностирован рак молочной железы.