Назван ранний симптом четырех видов рака

Эксперты медицинского портала Healthline пришли к выводу, что некоторые симптомы могут указывать сразу на несколько видов онкологических заболеваний, в том числе ночная потливость.

Как отмечает британский журнал Express, ночная потливость может оказаться ранним симптомом лимфомы, лейкемии, злокачественных опухолей печени и рака костей.

Между тем, подчеркнули специалисты, ночная потливость необязательно является симптомом рака, пишет «Федеральное агентство новостей». Также не установлено, по какой причине люди сталкиваются с ночным потоотделением при некоторых видах злокачественных опухолей.

По мнению экспертов, к вероятным причинам этого явления можно отнести изменение гормонального фона и реакцию на лечение, в том числе химеотерапию, отмечает телеканал «360». Помимо повышенного потоотделения, пациенты часто испытывают озноб и учащенный пульс, пишет Life.ru.

23 января ведущий фармацевт британской медицинской компании Medino Джулия Геррини назвала шесть симптомов рака легких, которые можно определить по состоянию кожи, и таким образом вовремя начать лечение. По ее словам, кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица. Между тем, подчеркнула специалист, кожные симптомы — не самые частые при раке легких.