Ученые назвали провоцирующие рак овощи

Исследователи из Всемирного фонда исследования рака пришли к выводу, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает таблоид Daily Express.

Консервирование овощей существенно замедляет скорость их порчи и сохраняет их питательные свойства, а также вкусовые качества. Для этого в продукты добавляют соль и кислоту.

По словам специалистов, высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, которые содержат нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие — к онкологии, пишет НСН.

Рак желудка — злокачественная опухоль, которая происходит из эпителия слизистой оболочки желудка, может развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы, в том числе на пищевод, печень, легкие.

Развитию этого заболевания могут способствовать особенности диеты и факторы окружающей среды, инфекционный и генетический факторы, а также курение, уточняет сайт aif.ru.

Рак желудка является достаточно коварным заболеванием, которое сложно выявить на первых стадиях. К его симптомам относятся: снижение аппетита, уменьшение веса, анемия, усталость и апатия. У некоторых людей может появиться отвращение к мясу, отмечает телеканал «360».

На более поздних стадиях заболевания к основным симптомам добавляются кровотечения, рвота и сильные боли в желудке.

26 января врач-диетолог Елена Соломатина также высказала мнение, что чрезмерное употребление сладких консервированных фруктов может спровоцировать развитие онкологии. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что опасность несет и состояние самой тары. Кроме того, опасность представляет большое количество сахара, содержащееся в таких консервах.

В тот же день сообщалось, что ученые связали употребление горячих напитков и риск развития рака пищевода. По словам специалистов, если человек вдобавок курит и употребляет алкоголь, то риск развития болезни повышается в несколько раз.