В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19

Власти Москвы приняли решение закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Об этом в среду, 26 января, сообщает департамент здравоохранения города.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.

В депздраве сообщили о росте заболеваемости COVID-19 среди детей за последние две недели. Так, число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализации — в 10 раз.

«Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», — отметили в департаменте.

Днем ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Он уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла на треть.

Также Собянин отметил, что за две недели в Москве количество случаев COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости.

Ранее, 21 января, ограничили плановую медпомощь взрослому населению в Санкт-Петербурге, диспансеризация в поликлиниках города также приостановлена.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.