Мишустин назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Об этом во вторник, 25 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости, что вызвано, в первую очередь, распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

«В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций <…> Однако большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть. На врачей и медперсонал в поликлиниках», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В России за сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769).

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

20 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве, по его мнению, он наступит немного раньше — в конце января – начале февраля.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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