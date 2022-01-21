Эксперт спрогнозировал на февраль пик заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля. В Москве он наступит немного раньше — в конце января-начале февраля. Об этом в пятницу, 21 января, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил в беседе с ТАСС, что средний инкубационный период у штамма коронавирус «Омикрон» — два-три дня, максимально семь дней. Максимум выявленных случаев будет выявлено во время четвертого инкубационного периода. В Москве это будет в конце января — начале февраля. Тимаков предположил, что общий пик по России будет в середине февраля.

Инфекционист считает, что случаев заражения больше, чем фиксируют. У тех, кто болел коронавирусом или вакцинировался, «Омикрон» вызывает более легкие симптомы заболевания, поэтому они не обращаются за помощью к медикам и не сдают тесты.

Схожее мнение выразил и заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он заявил, что статистика не отражает реальную ситуацию в стране. Онищенко также отметил, что он не сторонник того, чтобы каждому делали секвенирование вируса и определяли его штамм, так как это слишком дорого для государства.

Ранее, 20 января, эксперт Роспотребнадзора оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты». По ее словам, вероятность заболеть «Омикрон»-штаммом COVID-19 у перенесших инфекцию ранее составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ. По ее словам, в ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке. Однако у некоторых заболевших может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр — 38–38,5 градуса.

В этот же день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован уже в 55 регионах России. В структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант «Дельта» составляет 56,2%, вариант «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 43,8%.

19 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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