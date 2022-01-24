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Глава ВОЗ спрогнозировал срок окончания пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус допустил завершение пандемии COVID-19 в 2022 году
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Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Об этом в понедельник, 24 января, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — заявил Гебрейесус на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране. Также он заявил о необходимости снизить смертность от COVID-19, внедряя эффективное лечение, равный доступ к кислороду и препаратам.

Кроме того, Гебрейесус указал, что необходимо осуществлять мониторинг новых вариантов инфекции и использовать социальные меры, когда это необходимо. Он добавил, что уже сейчас стоит извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций.

Ранее в этот день доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов также заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году. Перед этим, по его словам, инфекция сначала распространится повсеместно и даже дойдет «до самых дальних островов в Тихом океане.

23 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «Омикрон» перевел пандемию в Европе на новую, окончательную фазу. Клюге выразил уверенность, что как только всплеск «Омикрон»-штамма утихнет, «в Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет» либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесенного заболевания.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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