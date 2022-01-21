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В Петербурге ограничили плановую медпомощь населению из-за «Омикрона»

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Плановая медпомощь взрослому населению в поликлиниках Санкт-Петербурга была ограничена на фоне ситуации с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса, диспансеризация также приостановлена. Соответствующее поставление руководителя управления Роспотребнадзора города Наталии Башкетовой было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 21 января.

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В документе отмечается, что запрет на оказание ряда медицинских услуг введен с с 21.01.2022 до особого распоряжения в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27.04.2021 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

«Не приостанавливается оказание медицинской помощи в медицинских организациях негосударственной формы собственности, оказание медицинской помощи в медицинских организациях стоматологического профиля, <...> в женских консультациях, иные виды профилактических медицинских осмотров, в том числе предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые медицинские осмотры», — отмечается в документе.

18 января премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По словам Мишустина, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Также российский премьер заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации российские регионы вновь начали вводить ряд ограничительных мер. Так, в Крыму 19 января вновь стал обязательным домашний режим для граждан старше 60 лет, 50% сотрудников предприятий бюджетной сферы будут работать в дистанционном режиме.

Также в регионе приостановлена диспансеризация населения, которая проводилась в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

В Подмосковье 19 января продлили меры, принятые ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, до 25 февраля сохраняется удаленный режим работы для 30% сотрудников.

Ранее, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 российские власти изменили порядок оформления больничных листов. Как рассказала Голикова, листы нетрудоспособности с 18 января будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений.

Вместе с тем вице-премьер уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам Голиковой, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

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