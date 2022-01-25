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Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с COVID-19 в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Об этом 25 января сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве продолжает развиваться, скажем так, по европейскому сценарию: мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам мэра, за две недели в столице количество заболеваний ковидом увеличилось в пять раз.

«Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил, ну, скажем там, к декабрьским, к концу декабрьских значений, в пять раз, и за неделю достиг 100 тысяч. Это, конечно, большие цифры», — отметил Собянин.

Градоначальник также добавил, что нагрузка столичные поликлиники выросла в четыре раза.

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