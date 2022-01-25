Собянин заявил о доминировании штамма «Омикрон» в Москве

В Москве доминирует штамм коронавируса «Омикрон», однако вариант «Дельта» продолжает действовать. Об этом 25 января заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом «Омикрон» уже доминирует, но тем не менее остатки «Дельты» дают тяжесть заболевания и количество госпитализаций», — отметил он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

По словам градоначальника, из-за того, что «Омикрон» продолжает вытеснять «Дельту», серьезного повышения нагрузки на столичные больницы в ближайшее время не ожидается.

Вместе с тем Собянин уточнил, что за две недели нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла на треть.

«Пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему. В первую очередь, как вы и сказали, на амбулаторную сеть. Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, а нагрузка на кол-центры в часы пик достигла 40 тыс. человек в час, что почти в 20 раз больше, чем в обычные дни», — указал он.

Также Собянин уточнил, что за две недели в Москве количество заболеваний COVID-19 увеличилось в пять раз. По его словам, ситуация с вирусом в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. Власти Москвы предполагают, что рост заболеваемости продлится в столице еще две недели.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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