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Кипр изменит правила въезда в страну с 1 марта

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С 1 марта для въезда на Кипр вакцинированным или переболевшим COVID-19 туристам не потребуется делать ПЦР-тест. Такое решение приняло правительство страны.

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Кроме того, увеличивается срок действия сертификатов о вакцинации для въезда в страну с семи месяцев до девяти. Если с момента вакцинации против коронавируса прошло более девяти месяцев, то туристу понадобится сделать бустерную прививку или сдать ПЦР-тест. Об этом 21 января сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для россиян в качестве бустерной дозы признают две дозы «Спутника V» или «Спутник Лайт».

«Кипр не требует выдерживать обязательную паузу (например, 14 дней) после окончания курса прививки. Отправляться на Кипр можно сразу же, как только на сайте Госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта», — сообщили на сайте АТОР.

Непривитые туристы после 1 марта по-прежнему должны будут предъявить ПЦР-тест для въезда в страну. Он должен быть сделан на ранее 72 часов до вылета. Также путешественникам понадобится сдать еще один платный тест по прибытии в страну.

Сейчас всем туристам, прибывающим на Кипр, независимо от статуса вакцинации, необходимо сдать два теста на коронавирус: на ранее 72 часов до вылета и по прибытии в страну.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта». По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон». Его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», в то время как мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона». Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, добавил Кострикис.

10 января старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков рассказал «Известиям», что обнаружение нового штамма коронавируса «Дельтакрон» — не ошибка, а находка, новый вариант инфекции не представляет сильной угрозы.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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