На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта»

На Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта». Об этом 8 января сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис.

По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон». Его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», в то время как мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения «Омикрон»-штаммом. У «Омикрон»-штамма 30 мутаций, 10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре», — приводит слова специалиста портал Tilegrafimanews.

Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, добавил Кострикис.

Днем ранее ученые рассказали о риске появления вируса-супермутанта. По их словам, после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта», и вызвать новую вспышку заболевания. Специалисты подчеркнули, что сейчас важно не заниматься успокоением, думая, что пандемия завершится со штаммом коронавируса «Омикрон».

4 января научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что «Омикрон» может циркулировать от человека к животному и наоборот. Ученый опасается, что такая бесконечная передача «Омикрона» может привести к его мутации.