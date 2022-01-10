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Ученый рассказал о свойствах штамма «Дельтакрон»

Ученый Болков рассказал о свойствах штамма «Дельтакрон»
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Обнаружение нового штамма коронавируса «Дельтакрон» — не ошибка, а находка, новый вариант инфекции не представляет сильной угрозы. Об этом в понедельник, 10 января, «Известиям» рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков.

Как подчеркнул ученый, на данный момент зарегистрировано 25 пациентов, у которых выявлен штамм «Дельтакрон».

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«Профессор кипрского университета, обнаруживший его (штамм — Ред.), считает, что выявление штамма — не ошибка, потому что у этого варианта есть свои отличия от других. Пациентов с этим штаммом чаще госпитализировали. Они переносили болезнь тяжелее, потому что «Дельтакрон» — это штамм «Дельта», в который встроен «Омикрон». И они выявлены у пациентов с коинфекцией. То есть у них было выявлено заражение сразу «Дельтой» и «Омикроном», — объяснил ученый.

По мнению Болкова, подобное вполне ожидаемо, так как именно таким образом появляются новые комбинации вирусов гриппа. При этом, у всех вирусов по-разному устроен и сегментирован РНК. Например, геном гриппа сильно сегментирован.

«Насколько было известно, у коронавируса устроено по-другому. Суть в том, что при сборке внутри одной клетки одновременно двух штаммов произошла комбинация, и получился новый, третий штамм. Наверняка такое происходит постоянно. Но жизнеспособных вариантов появляется мало. Этот оказался жизнеспособен, но даже сам кипрский профессор, обнаруживший его, говорит, что он будет подавлен «Омикроном», потому что он оказался не очень заразен. «Омикрон» заразнее, поэтому он его просто вытеснит. В отличие от хайповых новостей в реальности он не представляет какой-то взрывной угрозы», — подчеркнул Болков.

При этом ученый добавил, что это не первый случай обнаружения нового штамма. Он также предположил, что обнаружение штамма — не ошибка, а находка.

«Он не такой заразный, как «Омикрон», и не обладает повышенной смертностью. Клинических данных по этому вирусу нет, поэтому сказать, что-то определенное нельзя», — заключил Болков.

Ранее в понедельник руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой. Как отметил эксперт, получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории. Например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта».

По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон». Его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», в то время как мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона». Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, добавил Кострикис.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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