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В Роспотребнадзоре допустили, что новый штамм «Дельтакрон» может быть ошибкой

Эксперт Роспотребнадзора: «Дельтакрон» пока рано называть новым штаммом COVID-19
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Вариант коронавируса «Дельтакрон» преждевременно называть новым штаммом COVID-19, так как, возможно, произошла лабораторная ошибка. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма коронавируса, который сочетает в себе мутации как «Дельты», так и «Омикрона», и уже прозванного в обиходе «Дельтакрон». В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — рассказал Хафизов.

Как отметил эксперт Роспотребнадзора, получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории. Например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.

Хафизов считает, что пока рано говорить о свойствах нового штамма, а также эффективности вакцины от него.

«Сначала нужно понять — новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — заключил он.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта».

По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон». Его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», в то время как мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона». Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре, добавил Кострикис.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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