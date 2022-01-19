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Комитет ГД одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

Комитет ГД одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду, 19 января, рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров. Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года.

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Правительство РФ внесло данную норму поправкой в уже принятый в I чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Принять соответствующее решение ранее правительству поручил президент России Владимир Путин.

12 января российский лидер предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

Соответствующий пакет поправок 14 января одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Как уточнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года, независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, взятого в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция составила 8,4%.

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