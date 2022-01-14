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В Госдуме назвали средний размер пенсии после индексации на 8,6%

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. После индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

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«После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля, сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 [рублей], для сравнения, в 2021 году было 17 481 [рубль]», — заявил журналистам Жуков.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года, независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, если законопроект будет принят в январе, то уже в феврале российским пенсионерам, получившим проиндексированные на 5,9% пенсии, выплатят не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

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