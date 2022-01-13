В СФ объяснили порядок начисления проиндексированных с 1 января на 8,6% пенсий

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» объяснила порядок начисления пенсий после принятия закона об их индексации на 8,6%.

Ранее в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года, несмотря на то, когда будет принят соответствующий закон.

По словам Бибиковой, если законопроект будет принят в январе, то уже в феврале российским пенсионерам, получившим проиндексированные на 5,9% пенсии, выплатят не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу.

«То есть, допустим, если успеем в январе [принять закон], то с 1 февраля уже новые размеры будут с учетом 8,6%, а за январь будет доплачена разница между 5,9% и 8,6%. Если вдруг такое случится — в феврале [будет принят закон], то тогда люди с 1 марта получат в размере 8,6%, за январь и февраль получат разницу между 5,9% и 8,6%. Это было в практике уже законодательства», — объяснила сенатор.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

Тогда же Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января. По ее оценке, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1400 рублей.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составила 6,4 тыс. рублей.