В России с 1 января страховые пенсии проиндексировали на 5,9%

В России с 1 января 2022 года на 5,9 % проиндексируют страховые пенсии. Соответствующее повышение прописано в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022–2024 годы.

Так, сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января составляет 6,4 тыс. рублей. Кроме того, в бюджет заложена индексация социальных пенсий на 7,7 % c 1 апреля.

В 2022 году рассчитывать на страховую пенсию могут женщины с 56,5 года, а мужчины — с 61,5. Для получения таких выплат необходим определенный стаж (13 лет), а также уровень пенсионного коэффициента (23,4).

28 декабря россиянам разъяснили вступившие в силу 1 января новые правила выплаты пенсии. Так, нововведения защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

Гражданам в возрасте 80 лет и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.

Ранее, 23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В этот же день на большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он.