В Совфеде назвали сроки принятия закона об индексации пенсий

Ожидается, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции будет принят до конца января текущего года. Об этом 12 января сообщила зампред комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Елена Бибикова.

«Да, думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», — сказала Бибикова «РИА Новости».

Также она отметила, что индексация, скорее всего, будет проведена задним числом с 1 января. Она добавила, что после индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.

Также 12 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции в Пенсионном фонде РФ есть.

«Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», — добавил Нилов.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.