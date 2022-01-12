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В Совфеде назвали сроки принятия закона об индексации пенсий

Совфед рассчитывает принять закон об индексации пенсий выше инфляции до конца января
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Ожидается, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции будет принят до конца января текущего года. Об этом 12 января сообщила зампред комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Елена Бибикова.

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«Да, думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», — сказала Бибикова «РИА Новости».

Также она отметила, что индексация, скорее всего, будет проведена задним числом с 1 января. Она добавила, что после индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.

Также 12 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции в Пенсионном фонде РФ есть.

«Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать», — добавил Нилов.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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