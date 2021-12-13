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Минтруд подготовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году

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Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

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«В соответствии с поручением президента Российской Федерации [Владимира Путина] в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2018 году был принят закон о ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, согласно которому к 2024 году средний размер пенсий превысит 20 тыс. рублей.

«С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года», — отметили в министерстве.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты — через почту или другую организацию.

18 ноября Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. Он добавил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве.

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.

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