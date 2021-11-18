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Путин заявил о необходимости проиндексировать пенсии выше инфляции в 2022 году

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Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

«Пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции, новые предложения готовятся в правительстве», — сказал российский лидер на совещании по социальным вопросам.

Также Путин напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» уже ставил задачу индексировать пенсии выше фактической инфляции.

«Напоминаю, что с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации (президента. — Ред.), и депутаты над этим думают», — отметил президент.

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии полагаются гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.

Ранее глава Минтруда сообщил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18 521 рубль в 2022 году, 19 477 рублей в 2023-м и 20 469 рублей в 2024-м.

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