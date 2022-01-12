Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции. Об этом Путин заявил 12 января на совещании с членами правительства.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% , — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал Путин.

12 января председатель комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Инна Святенко заявила, что СФ оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции и также оперативно примет его.

«Президентские законы всегда рассматриваются в первоочередном порядке. И этот законопроект, как только он будет внесен, будет оперативно рассмотрен парламентом», — цитирует слова сенатора «РИА Новости».

По словам Святенко, решение об индексации пенсий в стране получит поддержку от социального комитета Совфеда и всей Верховной палаты.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.