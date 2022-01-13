Матвиенко назвала дату индексации пенсий на 8,6%

Индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила журналистам в четверг, 13 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, это справедливая мера, учитывая продолжающийся рост цен на продовольствие.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января», — сказала Матвиенко.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января. По ее оценке, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1400 рублей.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.