Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий

Правительство России внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий в России с 1 января 2022 года на 8,6%. Об этом говорится в документе, опубликованном 17 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Норму об индексации кабмин внес поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект.

14 января комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. После индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля, рассказывал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, взятого в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция составила 8,4%.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.