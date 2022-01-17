Порошенко призвал противников Зеленского объединиться

Бывший украинский лидер Петр Порошенко призвал объединиться всех противников власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского. С таким заявлением Порошенко выступил в понедельник, 17 января, у аэропорта Киева после возвращения на родину.

«Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину», — заявил Порошенко.

Он отметил, что поддерживает его не только партия «Европейская солидарность», но и другие политические силы.

«Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна», — сказал экс-президент Украины.

Политик пообещал, что наказание за разрушение страны понесет не только Зеленский, но и бизнесмен Игорь Коломойский.

Ранее в этот же день Порошенко прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Представители ГБР не дали политику пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

Как сообщил корреспондент «Известий», экс-президенту вручили повестку. Позднее Порошенко вышел в зал ожидания аэропорта и произнес речь о том, что его пытались не пустить на Украину. Он назвал это борьбой действующей власти с оппозицией.

Из аэропорта Порошенко прибыл на заседание Печерского суда Киева, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене. Во время перерыва он вышел к сторонникам и рассказал, что суд принял решение назначить ему бесплатного адвоката, лишив его защитников Илью Новикова и Игоря Голованя обязанностей. Судья огласил перерыв, за который сторона Порошенко будет пытаться ознакомиться с девятью томами дела за час-полтора.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».