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В СФ оценили признание Австралией «Спутника V» подтверждением статуса вакцинации

Сенатор Круглый указал на важность признания Австралией «Спутника V» для подтверждения статуса вакцинации
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Член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в понедельник, 17 января, прокомментировал «Известиям» признание австралийским регулятором российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

«˂…˃ в плане поддержки, в плане одобрения нашей вакцины это важно, потому что это такая страна с высокой регуляторикой. И если они признали нашу вакцину, значит, действительно признают, понимают, что она высокоэффективна и безопасна», — подчеркнул парламентарий.

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О том, что австралийский регулятор признал «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации стало известно ранее, в понедельник. Австралийское управление лекарственными средствами (Therapeutic Goods Administratioin, TGA), как отмечалось, определило, что вакцинированными будут признаны путешественники, привитые данным российским препаратом.

Отмечалось, что TGA получила от правительства РФ дополнительную информацию о защитных функциях вакцины и ее способности снижать вероятность распространения COVID-19. Данные показали, что двухкомпонентный «Спутник V» имеет среднюю эффективность против заражения и проявления симптомов инфекции на уровне не менее 89%, а против тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти — не менее 98–100%.

В регуляторе уточнили, что российская вакцина добавилась к списку признанных в Австралии в конце 2021 года двух вакцин китайского производства — BBIBP-COrV (Sinopharm, для лиц моложе 60 лет) и «Коронавак» (Sinovac) и двух вакцин индийского производства — Covaxin (Bharat Biotech) и Covishield (Serum Institute of India /AstraZeneca). Ограничения на въезд в Австралию требуют вакцинации одним из одобренных ведомством препаратов.

Как подчеркнули в TGA, признание препарата расширит возможности возвращения в Австралию иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также деловых поездок и визитов элитных спортсменов.

В свою очередь, в австралийском министерстве внутренних дел уточнили, что полностью привитыми для поездки в страну считаются те путешественники, которые прошли курс вакцинации, одобренной или признанной Управлением лекарственными средствами вакциной, в том числе и «Спутником V».

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов ранее, в понедельник, заявил, что расширение списка стран, где признали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорит о подтверждении ее высокой эффективности.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Желающие могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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