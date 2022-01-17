В Минздраве прокомментировали признание «Спутника V» за границей

Расширение списка стран, где признали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», говорит о признании ее высокой эффективности. Об этом в понедельник, 17 января, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», — рассказал Кузнецов «РИА Новости».

Ранее в этот день австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации.

На прошлой неделе Австралийское управление лекарственными средствами (TGA) получило от правительства РФ дополнительную информацию о защитных функциях вакцины и ее способности снижать вероятность распространения COVID-19. Данные показали, что двухкомпонентный «Спутник V» имеет среднюю эффективность против заражения и проявления симптомов инфекции на уровне не менее 89%, а против тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти — не менее 98–100%.

15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.