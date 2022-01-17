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Австралийский регулятор признал «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации

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Австралийский регулятор признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» препаратом для подтверждения статуса вакцинации. Это следует из заявления, распространенного в понедельник, 17 января, ведомством.

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«Австралийское управление лекарственными средствами (Therapeutic Goods Administratioin, TGA) определило, что вакцинированными будут признаны путешественники с прививкой двухкомпонентной вакцины «Спутник V» (Центр им. Гамалеи, РФ)», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе TGA получила от правительства РФ дополнительную информацию о защитных функциях вакцины и ее способности снижать вероятность распространения COVID-19. Данные показали, что двухкомпонентный «Спутник V» имеет среднюю эффективность против заражения и проявления симптомов инфекции на уровне не менее 89%, а против тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти — не менее 98-100%.

В TGA отметили, что российская вакцина добавилась к списку признанных в Австралии в конце 2021 года двух вакцин китайского производства — BBIBP-COrV (Sinopharm, для лиц моложе 60 лет) и «Коронавак» (Sinovac) и двух вакцин индийского производства - Covaxin (Bharat Biotech) и Covishield (Serum Institute of India /AstraZeneca). Ограничения на въезд в Австралию требуют вакцинации одним из одобренных TGA препаратов.

16 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале клинических исследований препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. По его словам, на прохождение первой и второй фазы испытаний потребуется от трех с половиной до четырех месяцев.

В конце декабря 2021 года он утверждал, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен против нового штамма «Омикрон».

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