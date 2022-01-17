Рад плюнуть: «Омикрон» проще всего искать в слюне

Заболевание штаммом «Омикроном» быстрее выявляется, если мазок для ПЦР-теста взят из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу пришли ученые из ЮАР. Согласно их исследованиям, если проводить тестирование на основе мазка из носа, в 14% случаев «Омикрон» обнаружить не удается, хотя в организме он есть. При этом в России процедуры взятия проб на коронавирус предписывают брать мазок из носоглотки (или ротоглотки) и запрещают собирать слюну. «Известия» разобрались, повлияют ли новые научные данные на организацию тестирования коронавируса в России.

Горло или нос

Специалисты уверены, что врачам придется приспосабливаться к особенностям южноафриканского варианта, в том числе и в вопросах тестирования. Вероятно, при инфицировании «Омикроном», вирус в большей степени концентрируется в слюне, нежели на стенках носоглотки, установил коллектив ученых из Университета Кейптауна (ЮАР). Исследователи делают вывод, что текущий стандарт диагностики с использованием мазков слизистой оболочки носа или носоглотки может не подходить для «Омикрона». Врачам придется приспосабливаться к особенностям штамма, в том числе и в вопросах тестирования.

Рад плюнуть Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xinhua

Ученые проанализировали данные 382 пациентов, которые прошли тестирование в период с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. У каждого испытуемого собрали мазки из носоглотки и образцы слюны.

Оказалось, что штамм «Дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, при том что в носоглотке его наличие подтверждалось в 100%. Для варианта «Омикрон» результаты получились обратными: в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда.

«Картина выделения вируса во время инфекции характеризуется для «Омикрона» более высокой концентрацией в слюне по сравнению с носовыми образцами, что приводит к улучшению диагностических показателей мазков слюны», — заключают исследователи.

Ученые пока точно не знают, почему так происходит, однако теории на этот счет есть.

— Распространение вируса с микроаэрозолями из слюны происходит более эффективно. Вероятно, «Омикрон» немного сменил место дислокации в организме, благодаря чему и стал более заразным, — предполагает заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Рад плюнуть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Результаты еще одного исследования говорят о том, что в слюне «Омикрон» обнаруживается не только чаще, но и раньше, чем в мазках из носоглотки. Группа ученых из США задалась целью проанализировать результаты тестирования на антиген к COVID-19.

В исследование вошло несколько десятков человек из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, у которых был диагностирован коронавирус в период с 1 по 31 декабря 2021 года. Всех их ежедневно тестировали с помощью ПЦР и теста на антиген. Пробы в том и другом случае брались как из носоглотки, так и из слюны. Почти у всех исследуемых был выявлен «Омикрон».

У большинства участников исследования антиген-тесты были отрицательными в среднем три дня после того, как ПЦР показал наличие большого количества вируса. Также у нескольких человек пик вирусной нагрузки в образцах слюны достигает максимума на один-два дня раньше, чем в мазках из носа. Значит, по анализу слюны «Омикрон» можно выявить раньше.

Одним мазком

«Известия» опросили компании, занимающиеся тестированием на COVID-19, на тему того, произойдут ли изменения в процессе диагностики болезни вследствие распространения «Омикрона». Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отметил, что ученые высказывают разные теории насчет того, почему в слюне «Омикрон» обнаруживается лучше.

— Но для практического здравоохранения это не важно, — считает эксперт. — Если понадобится брать слюну, это даже проще, чем мазок из носа, так что никаких трудностей с техникой ПЦР-теста не предвидится. Менять же тесты не нужно по простой причине — ПЦР определяет наличие РНК SARS-CoV-2, а не конкретного штамма. Для практического здравоохранения этого достаточно, а информация по конкретному штамму нужна уже эпидемиологам.

Директор по лабораторным технологиям лаборатории «Гемотест» Тамара Силкина напомнила, что одно из правил взятия биоматериала для ПЦР-тестирования на COVID-19 в России запрещает касаться зондом щек, губ, языка и собирать слюну (содержится в методических рекомендациях Минздрава по диагностике COVID-19. — «Известия»).

Рад плюнуть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Нарушение процедуры может привести к ложноотрицательному или ложноположительному результату, — отметила эксперт. — По этой причине наши специалисты не смогут обнаружить «Омикрон» в слюне — медсестры ее не собирают.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что существующие сегодня ПЦР-тесты позволяют выявлять коронавирус SARS-CoV-2 независимо от того, каким штаммом инфицирован человек. Таким образом, как считают в ведомстве, ПЦР-тесты остаются наиболее эффективным инструментом для диагностики коронавирусной инфекции. Однако приведенные в исследованиях данные важны, так как дают новую информацию о патогенезе штамма «Омикрон», а также предупреждают специалистов о возможных проблемах, связанных с тестированием.