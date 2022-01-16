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Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса

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В Центре имени Гамалеи начались клинические исследования препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

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По его словам, на прохождение первой и второй фазы испытаний потребуется от трех с половиной до четырех месяцев.

«Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 24 декабря, Гинцбург заявил, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен, в частности, против нового штамма «Омикрон».

В тот же день старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета (УрФУ) Михаил Болков отметил, что моноклональными антителами можно лечить не только коронавирус, но и другие инфекции, однако сложность заключается в трудоемкости и стоимости их производства. Он также добавил, что в качестве экстренного средства или препарата для эффективного уменьшения дозы вируса в человеке это должно быть «очень обнадеживающе и перспективно».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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