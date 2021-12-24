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Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»
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Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»

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Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен, в частности, против штамма «Омикрон». Об этом 24 декабря заявил директор центра Александр Гинцбург.

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«Набор моноклональных антител проверен на «Омикроне» и очень хорошо работает», — приводит слова Гинцбурга «РИА Новости».

Он уточнил, что клинические исследования в центре планируют начать после новогодних праздников. А в течение трех месяцев, согласно планам, их намерены завершить.

23 декабря Гинцбург заявил, что новый препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в конце следующего года. По его словам, исследование лекарства начнется в начале 2022 года.

Еще в конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что данный препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.

До этого, 17 ноября, стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства доказана в ходе лабораторных испытаний.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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